“Pacco sospetto” tra le gambe: erano 14 dosi di cocaina nascoste negli slip, arrestato a Sorrento

L’uomo è un 37enne incensurato: ora è ai domiciliari, faceva da “corriere” della droga tra Sant’Agnello e Sorrento a bordo della sua automobile.

Aveva nascosto 14 dosi di cocaina negli slip, sperando di non essere beccato: ma è incappato lo stesso in un controllo dei carabinieri ed a tradirlo è stato proprio il "pacco sospetto", visto che mentre si muoveva gli è caduta una dose. Alla fine, l'uomo è stato arrestato ed è ora ai domiciliari: il sospetto è che stesse facendo da "rider" della droga tra Sant'Agnello e Sorrento, due comuni della costiera amalfitana che si affacciano sul pittoresco golfo reso famoso, tra gli altri, anche da una storica canzone di Lucio Dalla che ne celebrava la bellezza.

Tutto è iniziato proprio nel territorio di Sant'Agnello, dove i carabinieri notano una Fiat 500 nella quale c'era un giovane che sembrava in procinto di fermarsi ma che, alla vista degli agenti, è invece ripartito subito. A quel punto, i militari dell'Arma lo hanno seguito, fin quando a Sorrento l'automobile si è fermata di nuovo. Qui, gli è stato chiesto dunque di scendere per un controllo, ed è avvenuta la scoperta: mentre l'uomo, già visibilmente agitato, scendeva dalla vettura, qualcosa gli cadeva dai pantaloni, ovvero una dose di cocaina. Alla vista di quell'involucro, i carabinieri hanno subito capito: la perquisizione dell'uomo ha cancellato ogni sospetto in certezza, dal momento che quell'involucro gli era caduto dagli slip, al cui interno c'erano altre 13 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute. Nell'auto, sono state trovate anche banconote per un valore di 415 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di corriere della droga. Il 37enne, incensurato, è stato così arrestato dai carabinieri e portato ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.