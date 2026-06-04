Ha 88 anni ed è incensurata, ma in casa ha della cocaina: anziana arrestata al Rione Traiano
Era davvero insospettabile la donna arrestata dai carabinieri al Rione Traiano di Napoli, complesso di edilizia popolare tra Fuorigrotta e Soccavo: non soltanto perché non aveva nessun precedente penale, ma anche per la sua età, ben 88 anni. Durante un servizio apposito di contrasto allo spaccio nel quartiere, i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno controllato l'appartamento della 88enne, che come detto era incensurata: in casa, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 21 grammi di cocaina, 2 tirapugni, un coltello a lama fissa ricurva e un quaderno contenente la contabilità, con tanto di resoconto della merce prelevata di volta in volta dal galoppino. I carabinieri non hanno potuto fare altro che arrestare l'anziana.
Durante i controlli al Rione Traiano, i militari dell'Arma hanno arrestato anche un'altra donna incensurata: si tratta di una 58enne, nella cui abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 193 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per essere venduti. I militari proseguono le indagini: non si esclude che le due donne possano essere sul libro paga di qualcuno che le utilizza per nascondere la droga da spacciare.
Infine, nell'ambito dei controlli eseguiti nel quartiere, i carabinieri hanno denunciato due persone, sorprese all'interno di un locale in via Tulliano che in passato era stato sequestrato perché utilizzato come piazza di spaccio.