Incendio in un canneto a Mondragone, il rogo si propaga a una casa: salvati due anziani. Evacuata una casa di riposo

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che hanno fatto irruzione nella casa e hanno tratto in salvo i due anziani occupanti.

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Si sono vissuti momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, a Mondragone, nella provincia di Caserta, a causa di un vasto incendio che ha minacciato una casa e una struttura per anziani e l'incolumità delle persone presenti. Il rogo è divampato intorno alle ore 14 in un canneto adiacente alla via Domitiana: sul posto, viste le numerose segnalazioni dei residenti, sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e i vigili del fuoco, giunti con autobotti e squadre provenienti dal Comando Provinciale di Caserta e dal distaccamento di Mondragone.

Le operazioni di spegnimento, però, si sono rivelate particolarmente complesse a causa della rapida propagazione delle fiamme, alimentate dalle alte temperature e dalla vegetazione secca: per questo motivo, il rogo ha rapidamente raggiunto una vicina abitazione. Determinante, in quei frangenti, è stato l'intervento di alcuni carabinieri della stazione di Mondragone che, accortisi che il fuoco aveva ormai raggiunto la casa, sono entrati all'interno forzando la porta di ingresso e hanno tratto in salvo due anziani, marito e moglie. Poi, utilizzando mezzi di fortuna, si sono adoperati per contenere le fiamme, che avevano ormai raggiunto l'interno della casa, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. In quei frangenti, invece, i militari dell'Arma della Sezione Radiomobile hanno notato che l'incendio si stava propagando verso una casa di riposo lì vicino e si sono subito adoperati per evacuare tutti gli ospiti e il personale.

L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 16, dopo circa due ore, quando l'incendio è stato definitivamente estinto: non si registrano, per fortuna, feriti, ma soltanto danni ad alcune abitazioni. Sono in corso gli accertamenti dei pompieri per identificare le cause del rogo, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per accertare una eventuale natura dolosa.