Va in casa per i lavori domestici e violenta due ragazzine di 10 e 16 anni: arrestato ad Avellino

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per presunti abusi sessuali su due ragazze minorenni di 10 e 16 anni tra il 2025 e il 2026.

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Andava nelle case per fare i lavori domestici, ma poi abusava sessualmente delle ragazzine che ci vivevano. Arrestato un uomo ad Avellino per presunti abusi sessuali. Le vittime sarebbero due minorenni straniere di 10 e 16 anni. Entrambe avrebbero subito violenze e molestie sessuali, in diverse situazioni, nelle rispettive abitazioni. La bimba di 10 anni avrebbe subito quattro episodi diversi di violenza tra l'estate 2025 e la Pasqua 2026. Mentre la 16enne avrebbe subito molestie sessuali a novembre 2025. L'uomo che svolgeva regolarmente attività domestica professionale nelle case, è stato arrestato dai militari dell'Arma e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino che ha convalidato l'arresto. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata.

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere

Inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Avellino, guidata dal facente funzione, Francesco Raffaele, e delegata ai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Le indagini sono state condotte anche per via telematica e la raccolta di informazioni investigative. È stato così possibile ricostruire gli episodi contestati che hanno delineato un quadro indiziario a carico dell’indagato in relazione a diversi episodi di violenza sessuale.La Procura ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve essere considerato non colpevole fino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.