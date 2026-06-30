Salvatore Russo muore folgorato a 54 anni mentre fa lavori in giardino, incidente a Quarto di Napoli

Incidente in casa a Quarto, un uomo di 54 anni è rimasto folgorato mentre svolgeva lavori in giardino.

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Un uomo di 54 anni è morto folgorato mentre lavorava in giardino a Quarto, nell'area nord di Napoli. La vittima è stata identificata, si tratta di Salvatore Russo. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo a causa della forte scarica elettrica. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 30 giugno, in via Casalanno 1 G. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della tenenza di Quarto che stanno indagando per ricostruire cosa sia accaduto.

Il 54enne è rimasto vittima di un incidente in giardino a Quarto

La vittima, classe '72, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta folgorata improvvisamente, decedendo sul colpo. Dai primi accertamenti, pare che il 54enne fosse impegnato in alcuni lavori di manutenzione in giardino. Avrebbe toccato inavvertitamente con un qualche attrezzo un cavo scoperto. Da qui, sarebbe scaturita una forte scarica elettrica che gli sarebbe stata letale.

Indagini affidate ai carabinieri

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini sul posto. Sono stati eseguiti i rilievi, col supporto della scientifica e dei tecnici, e raccolte le prime testimonianze. Sul posto anche il pm di turno ed il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne. La salma è stata sequestrata, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, e sarà trasferita presso il reparto di medicina legale in vista di eventuali ulteriori accertamenti clinici. Non è escluso che possa essere richiesta l'autopsia. Sono in corso accertamenti sia sul cavo che sarebbe stato toccato, che sull'impianto elettrico, nonché sugli strumenti utilizzati dall'uomo.