Malore improvviso mentre lavora: muore a 24 anni Giancarlo Palomba, operaio di Ferrovie

Giancarlo Palomba, 24 anni, era un operatore della manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana: il cordoglio dei colleghi e dei sindacati.

Immagine di repertorio

Un operatore della manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana è morto questa notte mentre era al lavoro presso l'impianto di manutenzione a Vairano, nel Casertano. Lo apprende Fanpage.it: l'operaio era Giancarlo Palomba, 24 anni. A stroncarlo, forse un malore improvviso: il giovane si sarebbe accasciato al suolo, morendo poco dopo nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi. I sindacati FILT CGIL Campania e la FILT CGIL Caserta hanno diffuso una nota congiunta sulla tragedia, definendosi "assieme a tutti i ferrovieri, profondamente costernate per la tragica ed improvvisa scomparsa del giovane collega Giancarlo Palomba, lavoratore di RFI e nostro iscritto della IS di Vairano, venuto a mancare a soli 24 anni".

Nella nota, spiegano i sindacati: "In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del lavoro degli organi competenti, resteremo in attesa degli accertamenti e delle determinazioni delle autorità preposte, che chiariranno le cause del decesso. Una tragedia immane che lascia sgomenti, senza parole e colpisce l'intera comunità ferroviaria. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, ai colleghi della IS di Vairano ed a tutti i lavoratori di RFI", conclude la nota firmata dai Segretari Generali FILT-CGIL Campania Angelo Lustro e FILT-CGIL Caserta Tommaso Pascarella, nonché dal Segretario Regionale Attività Ferroviarie Fabrizio Andreozzi, "giungano il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza della FILT CGIL Campania, della FILT CGIL Caserta e di tutti i ferrovieri. Ciao Giancarlo. Il tuo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti. Riposa in pace".