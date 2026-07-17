Malore improvviso mentre è in spiaggia: muore una donna ad Agropoli

La tragedia sul Lungomare San Marco: la donna era in spiaggia quando improvvisamente si è accasciata sulla battigia. Inutili i tentativi di rianimarla.

Immagine di repertorio

Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti che hanno anche provato a soccorrerla. Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118, accorso sul posto: ma nonostante le manovre di rianimazione, il personale medico-sanitario non ha potuto fare altro che constatarne l'avvenuto decesso. Non è escluso che proprio il gran caldo possa aver provocato il malore fatale: in Campania vige infatti bollino arancione per ondate di calore fino a sabato, mentre da domenica ci sarà quello rosso con temperature fino a 38 gradi ed afa e umidità a livelli di record.

Sul Lungomare San Marco di Agropoli sono poi giunti anche i carabinieri della locale stazione, per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica del tutto. Verranno ascoltati anche i presenti in spiaggia al momento del malore, visibilmente sotto shock dopo aver assistito alla scena.