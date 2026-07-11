Lancia sedie e bottiglie sui bagnanti sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno, 40enne bloccato

Un uomo di 40 anni è stato bloccato mentre lanciava sedie e bottiglie sui bagnanti nella spiaggia di Santa Teresa a Salerno. Poi è stato ricoverato.

Lancia sedie e bottiglie piene di acqua contro i bagnanti sulla spiaggia di Santa Teresa sul Lungomare di Salerno. Poi insulta i passanti e le forze dell'ordine arrivate per aiutarli. Bloccato un uomo di circa 40 anni, questa mattina, sabato 11 luglio. L'episodio è avvenuto tra le 10,30 e le 11,40. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, oltre a polizia locale, carabinieri anche il personale sanitario della Croce Rossa e le guardie ambientali di ANPANA Official ODV di Salerno. Il 40enne era in forte stato di agitazione, probabilmente in stato di alterazione psicofisica. Dopo essere stato fermato è stato poi ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno.

Il 40enne bloccato e portato in ospedale

Bloccare l'uomo non è stato semplice. I volontari di Anpana hanno collaborato per la gestione dell’area e per garantire la sicurezza dei bagnanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del 118: un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa. Dopo i primi accertamenti, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e portato in ospedale per gli accertamenti del caso. L’intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze. Non risultano feriti. Solo un grande trambusto sul lungomare, in una giornata particolarmente calda e soleggiata, con la spiaggia affollata di bagnanti e il viale retrostante pieno di famiglie con bambini, visibilmente spaventati per cosa stava avvenendo. L’area è tornata alla normalità. Non è chiaro cosa possa aver scatenato il comportamento dell'uomo. Saranno gli accertamenti sanitari a capire cosa sia accaduto.