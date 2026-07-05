Frana costone di monte sulla spiaggia di Seiano, massi e polvere vicino a ombrelloni e lettini: panico tra i bagnanti

Frana costone di monte sulla spiaggia di Seiano, in costiera Sorrentina. Nube di polvere sugli ombrelloni.

Frana un costone di monte sulla spiaggia di Seiano, frazione di Vico Equense, in costiera Sorrentina. Panico tra i bagnanti a mare. Nel video, pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), si vedono i massi staccarsi dalla collina a crollare nella falesia sottostante, dove la spiaggia è occupata da ombrelloni e lettini. Non è chiaro al momento se ci siano stati feriti. Nella segnalazione, ripresa da Borrelli, un cittadino scrive: "Un costone di montagna è da poco crollato a Seiano". L'episodio sarebbe avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 5 luglio. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile.