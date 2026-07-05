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Frana costone di monte sulla spiaggia di Seiano, massi e polvere vicino a ombrelloni e lettini: panico tra i bagnanti

Frana costone di monte sulla spiaggia di Seiano, in costiera Sorrentina. Nube di polvere sugli ombrelloni.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Frana un costone di monte sulla spiaggia di Seiano, frazione di Vico Equense, in costiera Sorrentina. Panico tra i bagnanti a mare. Nel video, pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), si vedono i massi staccarsi dalla collina a crollare nella falesia sottostante, dove la spiaggia è occupata da ombrelloni e lettini. Non è chiaro al momento se ci siano stati feriti. Nella segnalazione, ripresa da Borrelli, un cittadino scrive: "Un costone di montagna è da poco crollato a Seiano". L'episodio sarebbe avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 5 luglio. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile.

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