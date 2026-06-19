Visite gratuite per la prevenzione dei tumori al seno, al colon e all’utero: sabato 20 giugno al Bosco di Capodimonte

Tornano gli screening gratuiti messi in campo dall’Asl Napoli 1 Centro per la prevenzione oncologica.

Anche domani, sabato 20 giugno, l'ambulatorio mobile dell'Asl Napoli 1 Centro sarà in strada per una giornata dedicata alla prevenzione, in particolare alla prevenzione oncologica: sono previsti, come sempre in queste occasioni, screening e visite gratuite per le prevenzione dei tumori al seno, al colon-retto e al collo dell'utero. Nella fattispecie, domani l'ambulatorio mobile e il personale sanitario dell'Asl saranno al Real Bosco di Capodimonte, all'ingresso di Porta Piccola, in via Miano, dalle ore 9 alle ore 18. L'iniziativa rientra nelle attività di promozione della salute sul territorio e mira a favorire una maggiore consapevolezza riguardo l'importanza dei controlli periodici, fondamentali per la prevenzione e le diagnosi precoci. Pertanto, l'Asl Napoli 1 Centro invita tutti i cittadini a cogliere l'occasione.

Nel corso della giornata di prevenzione, si potranno prenotare o eseguire gratuitamente mammografie, Pap Test e Hpv Test, nonché ritirare il kit per la prevenzione del tumore al colon-retto. Per quanto riguarda le mammografie, sono rivolte in particolare alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni; i Pap Test e gli Hpv Test, invece, riguardano le donne tra i 25 e i 64 anni; infine, il kit per la prevenzione del tumore al colon-retto è rivolto a donne e uomini tra 50 e i 69 anni.