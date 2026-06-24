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Si tuffa in mare per festeggiare il suo compleanno, muore un 32enne a Salerno

Il 32enne, dopo una cena con un’amica, si era tuffato nello specchio d’acqua davanti al Lungomare Colombo di Salerno: fatale un malore.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Un 32enne è morto questa notte dopo un tuffo in mare a Salerno: il giovane, che era in compagnia di un'amico, aveva deciso di festeggiare così il suo compleanno. Fatale un malore che lo ha colpito dopo essersi tuffato nello specchio d'acqua antistante il Lungomare Colombo. Tutto è accaduto in pochi minuti questa notte: il 32enne, arrivato con un'amica dopo essere stati a cena, si è immerso nello specchio d'acqua antistante il lungomare Colombo per festeggiare il suo compleanno, ma, probabilmente a causa di un malore, non è più riemerso.

La ragazza che in quel momento era con lui ha dato subito l'allarme: ma non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco assieme ai carabinieri della compagnia di Salerno. All'arrivo dei soccorritori, il 32enne era già deceduto. Dopo gli accertamenti effettuati sul corpo, la salma è stata restituita ai familiari.

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