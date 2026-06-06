Amalfi, si tuffa dalla barca e si ferisce con l’elica: turista di 27 anni portato in elisoccorso a Salerno

Il giovane turista, di nazionalità britannica, ha perso molto sangue ed è stato elitrasportato in ospedale a Salerno. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Immagine di repertorio

Una giornata in barca con la fidanzata e gli amici si è trasformata in tragedia per un turista britannico di 27 anni, feritosi gravemente in un incidente in barca in Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno. Il ragazzo britannico, che ieri pomeriggio, venerdì 5 giugno, stava trascorrendo una giornata in barca con la fidanzata e un'altra coppia di amici tra Amalfi e Positano, si è tuffato in mare per rinfrescarsi e si è ferito con l'elica dell'imbarcazione, riportando gravi ferite agli arti inferiori.

Gli altri presenti sulla barca hanno tirato il 27enne a bordo e hanno fatto rotta verso il Porto di Amalfi, dove si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che si sono adoperati per contenere la grave emorragia che il giovane turista ha riportato alle gambe. Vista la gravità delle ferite, è stato predisposto l'intervento di una eliambulanza: il velivolo è atterrato sul molo pennello del porto turistico di Amalfi per il successivo trasporto del 27enne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato ai medici per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno avviato gli accertamenti del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente.