Molestie sessuali ad una turista nella Villa Comunale di Salerno: arrestato

L’uomo è stato bloccato: aveva aggredito una delle turiste baciandola e palpeggiandola, colpendo con una testata anche un’amica intervenuta.

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Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste, per poi molestarne una, appena maggiorenne, baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Alla fine per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Salerno, dove si trova ora a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

La vicenda risale a questa notte, nella Villa Comunale di Salerno: qui, l'uomo avrebbe puntato le tre turiste straniere, seguendole e tentando un "approccio" con una di loro, appena maggiorenne. Prima l'ha aggredita, baciandola contro la sua volontà, poi ha iniziato a palpeggiarla e compiuto atti di natura sessuale nei suoi confronti. Le amiche sono intervenute, ma lui a quel punto avrebbe reagito colpendo una di loro con una testata, provocandole lesioni al volto. L'intervento degli agenti della Polizia di Stato, assieme al personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno ed ai militari dell'Esercito Italiano impiegati nell'operazione "Strade Sicure", ha evitato il peggio. Bloccato dalle forze dell'ordine, è stato portato così in commissariato, dove è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali. Fortunatamente nessuna grave conseguenza fisica per le turiste straniere aggredite, ma solo tanta paura per l'aggressione subita.