Michele Annunziata morto a 14 anni per una infezione, Procura chiede processo per 8 medici del Villa Malta di Sarno

La Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 medici dell’ospedale Villa Malta di Sarno (Salerno), nell’indagine avviata dopo la morte del 14enne Michele Annunziata nel 2024.

La Procura di Nocera inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 medici dell'ospedale Villa Malta, che avevano avuto in cura Michele Annunziata, il 14enne deceduto nel 2024 a Nocera dopo un breve ricovero e altri due accessi in ospedale effettuati nell'arco di un paio di settimane a Sarno (Salerno); a stroncare il giovanissimo sarebbe stata una infezione. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo luglio, davanti al gip di Nocera Inferiore; la famiglia del ragazzo è assistita dagli avvocati Massimo Balzano e Sofia Pisani.

Le indagini erano partite a seguito della denuncia che la famiglia Annunziata aveva sporto alle forze dell'ordine. A carico dei sanitari dell'ospedale di Nocera, dove il 14enne è poi deceduto, non sarebbero emerse negligenze o altre responsabilità; gli accertamenti si concentrano quindi sul precedente ricovero e sugli altri due accessi in ospedale; secondo le accuse i medici indagati non avrebbero diagnosticato in tempo il tipo di infezione che aveva colpito il ragazzo e non avrebbero effettuato una terapia adeguata alle sue condizioni.

Michele Annunziata era stato ricoverato dal 3 al 9 febbraio 2024, nel reparto di Medicina Generale, dove lavorano sei degli otto medici per i quali la Procura ha chiesto il processo. Al 14enne venne somministrata una terapia antibiotica e gliene venne prescritta un'altra dopo le dimissioni; secondo il pm le cure non sarebbero state sufficienti per la severa sepsi in corso e non sarebbero state rispettate nemmeno le linee guida nazionali e internazionali in merito alla durata indicata. Il medico legale incaricato dagli inquirenti avrebbe individuato diverse presunte mancanze nella gestione del paziente, dall'assenza di approfondimenti diagnostici mirati e specifici, fino al fatto che nella cartella clinica non era stata segnalata la comparsa di convulsioni, particolare che avrebbe indicato che l'infezione avesse raggiunto anche il cervello.

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Il 22 febbraio, circa 13 giorni dopo la prima dimissione, il ragazzo era tornato in ospedale, in condizioni più gravi. Un primo accesso di mattina, con dimissioni intorno alle 13, e il secondo poco prima delle 22, con dimissioni alle due del mattino; era stato preso in carico dagli altri due medici che, invece di chiedere una consulenza specialistica e svolgere nuove indagini strumentali, avrebbero sottoposto il ragazzo ad esami ritenuti inappropriati per il tipo di patologia. Il giorno dopo la famiglia aveva portato il 14enne all'Umberto I di Nocera inferiore. Il decesso il 26 febbraio, durante un nuovo ricovero.