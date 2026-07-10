Turisti trentini perdono marsupio con documenti e averi: rintracciati sul traghetto per Amalfi, gli restituiscono tutto

Coppia di turisti trentini perde il marsupio con tutti i documenti alla stazione marittima di Salerno. Ritrovato e restituito ai proprietari con tutto il contenuto.

Una coppia di turisti trentini in vacanza a Salerno perde il marsupio con tutti i documenti. I due visitatori non si accorgono dello smarrimento e proseguono per il loro viaggio in Campania. Per loro fortuna, però, le guardie ambientali ANPANA Official ODV si trovano nella zona della Stazione Marittima di Salerno. Si accorgono della tracolla che sporge a terra e la raccolgono. Quando aprono la borsetta, capiscono di cosa si tratti. Grazie alla presenza dei documenti, riescono rapidamente a risalire ai proprietari del marsupio smarrito. I due viaggiatori, marito e moglie, entrambi di Trento, vengono rintracciati a bordo del traghetto in partenza per la Costiera Amalfitana.

La coppia stava per imbarcarsi, ma per fortuna, è stata raggiunta in tempo dai volontari. Il marsupio è stato ritrovato e riconsegnato dalle Guardie Ambientali ai legittimi proprietari. Il turista trentino ha poi ringraziato i volontari e tutti coloro che si sono impegnati per restituire il marsupio con il suo contenuto. Episodi del genere, per fortuna, si verificano spesso in Campania. Anche in altre occasioni, grazie al senso di responsabilità di cittadini onesti e volontari, è stato possibile recuperare oggetti smarriti, spesso anche portafogli con soldi, a volte grosse cifre in contanti, e restituirli ai legittimi proprietari. Chi smarrisce questi oggetti è spesso un turista forestiero, al quale la perdita di documenti di riconoscimento e soldi comporterebbe sicuramente grossi disagi, sia per gli spostamenti che per la necessità di dover poi fare la denuncia di smarrimento e successivamente la richiesta per i nuovi documenti. Questa volta la filiera dei soccorsi ha funzionato alla perfezione, garantendo una storia a lieto fine per i due turisti trentini.