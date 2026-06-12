Riparte il Metrò del Mare, l’aliscafo che collega Salerno al Cilento e alla Costiera Amalfitana

Da sabato 13 giugno riparte il Metrò del Mare, il collegamento marittimo che consente di raggiungere il Cilento e la Costiera Amalfitana da Salerno.

Il Metrò del Mare

Riprende domani, sabato 13 giugno, il servizio del Metrò del Mare, il trasporto marittimo che collega Salerno al Cilento e alla Costiera Amalfitana. Il servizio, offerto da Alicost Spa, compagnia del Gruppo Lauro, consentirà a cittadini e turisti di raggiungere due delle località più belle e rinomate della Campania, evitando il traffico automobilistico. Nella fattispecie, saranno attive due linee, la Linea A1, dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano; la Linea A2, invece, sarà attiva soltanto nel fine settimana e collegherà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli.

"L'avvio dei collegamenti marittimi ad alta valenza turistica del Metrò del Mare conferma il nostro impegno nella promozione di un modello di mobilità sostenibile, capace di coniugare le esigenze del turismo con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse territoriali. Il trasporto marittimo rappresenta infatti una valida alternativa all'utilizzo dell'automobile, contribuendo alla riduzione delle emissioni, alla diminuzione del traffico stradale e al miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere. Al tempo stesso, il servizio favorisce una fruizione più equilibrata e sostenibile delle destinazioni turistiche, rafforzando l'integrazione tra i territori del Cilento e della Costiera Amalfitana" ha dichiarato Gennaro Esposito, amministratore di Alicost.

Gli orari delle corse del Metrò del Mare

Il costo del servizio varia dai 6 ai 13,50 euro. Ecco, di seguito, gli orari delle partenze delle imbarcazioni che, da domani, collegheranno Salerno al Cilento e alla Costiera Amalfitana.

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Linea A1

Da Salerno verso il Cilento (Molo Manfredi): 7.45

Da Agropoli e da San Marco di Castellabate verso la Costiera Amalfitana: 8.55 – 9.20

Da Positano e da Amalfi in direzione Cilento: 17.07 – 17.23

Da San Marco di Castellabate e da Agropoli verso Salerno: 18.45 – 19.10

Linea A2