Traghetto in difficoltà a Positano per attraccare a causa di onde anomale e mare mosso

Traghetto in difficoltà ad attraccare in Costiera Amalfitana a causa del mare mosso e delle onde anomale per il maltempo. Foa (agenzie viaggi e tour operator): “Subito un piano per gli attracchi in Costiera”. Calabrese: “Occorrono più controlli”

Traghetto in difficoltà per attraccare alla banchina di Positano, in Costiera Amalfitana, a causa del mare grosso per il forte maltempo. Il video, pubblicato da un turista straniero sui social, è in poco tempo diventato virale e mostra le difficoltà di una imbarcazione privata per il trasporto turisti ad avvicinarsi alla banchina degli attracchi di Positano, a causa delle forti onde. Il traghetto, come si vede nel video, in un primo tempo sembra riuscire nell'impresa. La rampa di sbarco viene posizionata sul pontile, mentre gli addetti iniziano a tirare le cime per fissarla. Poi, però, le onde spingono l'imbarcazione contro la banchina, tanto da danneggiare la passerella, costringendo il traghetto ad allontanarsi.

Una veduta della banchina di Positano

Le agenzie di viaggi: "Serve un progetto per gli attracchi in Costiera"

"Purtroppo il video è reale – commenta a Fanpage.it Cesare Foa, presidente di Adv Unite, l'associazione delle Agenzie di Viaggio e dei tour operator della Campania – Sono onde anomale. Questo caso fa capire come i social siano diventati importanti, con un po' di prudenza in più delle compagnie e un controllo capillare della Capitaneria potremmo risolvere il problema degli attracchi e del traffico in Costiera Amalfitana. Serve un serio progetto. Il tema è che il turismo sta crescendo molto ma ha bisogno di industrializzazione, di organizzazione e di decisioni ragionate. Soluzioni come quelle proposte ad Amalfi, dove si pensa a vietare il transito dei bus turistici non sono risolutive, a nostro avviso. Il progetto degli attracchi in costiera è vecchio e va messo in atto. Può capitare un'onda anomala, ma bisogna fare attenzione. Noi ci preoccupiamo per i nostri clienti".

Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Mario Calabrese, docente di Ingegneria alla Federico II, che ha ripubblicato il video commentando: "Questo succede a Positano. Pazzesco. Lo stesso autore del video scrive: "Per fortuna nessuno è rimasto ferito." E questo dovrebbe far riflettere. Com'è possibile che decine di persone siano a pochi metri da un'imbarcazione in manovra, con il mare mosso, senza che si noti alcun presidio a tenere libera l'area? L'attracco si stava svolgendo davvero in condizioni di sicurezza? Mi chiedo se fossero presenti la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto o altri soggetti preposti alla sicurezza. Se c'erano, nel video non si vedono. Se invece non c'erano, credo che questa circostanza meriti qualche spiegazione".