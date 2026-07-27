Traghetto in difficoltà a Positano per attraccare a causa di onde anomale e mare mosso
Traghetto in difficoltà per attraccare alla banchina di Positano, in Costiera Amalfitana, a causa del mare grosso per il forte maltempo. Il video, pubblicato da un turista straniero sui social, è in poco tempo diventato virale e mostra le difficoltà di una imbarcazione privata per il trasporto turisti ad avvicinarsi alla banchina degli attracchi di Positano, a causa delle forti onde. Il traghetto, come si vede nel video, in un primo tempo sembra riuscire nell'impresa. La rampa di sbarco viene posizionata sul pontile, mentre gli addetti iniziano a tirare le cime per fissarla. Poi, però, le onde spingono l'imbarcazione contro la banchina, tanto da danneggiare la passerella, costringendo il traghetto ad allontanarsi.
Le agenzie di viaggi: "Serve un progetto per gli attracchi in Costiera"
"Purtroppo il video è reale – commenta a Fanpage.it Cesare Foa, presidente di Adv Unite, l'associazione delle Agenzie di Viaggio e dei tour operator della Campania – Sono onde anomale. Questo caso fa capire come i social siano diventati importanti, con un po' di prudenza in più delle compagnie e un controllo capillare della Capitaneria potremmo risolvere il problema degli attracchi e del traffico in Costiera Amalfitana. Serve un serio progetto. Il tema è che il turismo sta crescendo molto ma ha bisogno di industrializzazione, di organizzazione e di decisioni ragionate. Soluzioni come quelle proposte ad Amalfi, dove si pensa a vietare il transito dei bus turistici non sono risolutive, a nostro avviso. Il progetto degli attracchi in costiera è vecchio e va messo in atto. Può capitare un'onda anomala, ma bisogna fare attenzione. Noi ci preoccupiamo per i nostri clienti".
Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Mario Calabrese, docente di Ingegneria alla Federico II, che ha ripubblicato il video commentando: "Questo succede a Positano. Pazzesco. Lo stesso autore del video scrive: "Per fortuna nessuno è rimasto ferito." E questo dovrebbe far riflettere. Com'è possibile che decine di persone siano a pochi metri da un'imbarcazione in manovra, con il mare mosso, senza che si noti alcun presidio a tenere libera l'area? L'attracco si stava svolgendo davvero in condizioni di sicurezza? Mi chiedo se fossero presenti la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto o altri soggetti preposti alla sicurezza. Se c'erano, nel video non si vedono. Se invece non c'erano, credo che questa circostanza meriti qualche spiegazione".