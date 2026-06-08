Donna investita in strada a Salerno, è grave. Alla guida dell’auto un uomo di 93 anni

La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Salerno, dove è tenuta sotto stretta osservazione.

L’ingresso dell’ospedale di Salerno

Grave incidente stradale in centro a Salerno nel fine settimana appena trascorso: una donna di 79 anni è stata investita da un'automobile ed è ora ricoverata in gravi condizioni di salute. Stando a quanto si apprende, la donna stava attraversando la strada in via Mauri, all'incrocio con via Tusciano, quando è stato investita da un'auto, una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 93 anni. L'anziano alla guida della vettura, dopo l'impatto, si è subito fermato a prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118: sul posto sono intervenuti, pertanto, i sanitari, che hanno preso in carico la 79enne e l'hanno trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.

Le condizioni di salute della donna sono state giudicate gravi, ma, da quanto si apprende, la 79enne non sarebbe in pericolo di vita; la donna, ad ogni modo, è tenuta sotto stretta osservazione dal personale medico del nosocomio salernitano. Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente sono affidate agli agenti della Polizia Municipale di Salerno che, subito dopo l'impatto, sono giunti sul posto e hanno eseguito tutti i rilievi del caso; l'anziano conducente dell'auto che ha investito la 79enne si è mostrato collaborativo con gli agenti.