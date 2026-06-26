Donna muore in casa a Nocera Inferiore, trovati segni sul collo: ipotesi omicidio

La Procura di Salerno indaga sul decesso di una 56enne di Nocera Inferiore, avvenuto nella notte; sul collo sarebbero stati riscontrati dei segni sospetti.

Immagine di repertorio

Morte naturale, oppure omicidio: saranno le indagini a stabilire cosa è successo ad una donna di 56 anni, deceduta nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Ad allertare i soccorsi è stato il compagno. Ma dal primo esame sul corpo sarebbero emersi particolari che avrebbero insospettito gli inquirenti: sul collo sarebbero stati riscontrati dei segni. Le indagini sono affidate ai carabinieri e coordinate dalla Procura di Salerno.

La donna è morta nella notte scorsa, tra giovedì e venerdì, in un appartamento di via Di Florio, dove viveva insieme al compagno, un 70enne del posto. L'uomo avrebbe parlato di un malore. All'arrivo nell'abitazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 56enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. L'ipotesi al momento predominante, anche sulla base della testimonianza dell'uomo, sarebbe quella del decesso per cause naturali, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro.

Per questo motivo la salma è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia, che sarà fondamentale per stabilire le cause del decesso ma anche l'origine di quei segni sul collo che potrebbero essere riconducibili ad una morte violenta. Il 70enne è stato ascoltato a lungo dai militari ed è stato effettuato un sopralluogo all'interno dell'abitazione, dal quale non sarebbero però emersi elementi tali da far ritenere che ci sia stata una colluttazione o un'aggressione; la casa è stata sottoposta a sequestro in vista di ulteriori accertamenti e nelle scorse ore sono state ascoltate alcune persone in caserma.