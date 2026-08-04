Luigi Esposito, giovedì 6 agosto a Nocera Inferiore i funerali del giornalista ucciso a Eboli

Si terranno giovedì 6 agosto a Nocera Inferiore i funerali di Luigi Esposito, il giornalista salernitano ucciso ad Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio.

Luigi Esposito

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Liberata la salma di Luigi Esposito, il giornalista ucciso ad Eboli la notte tra il 18 e 19 luglio scorsi. Lo ha fatto sapere la famiglia, che ha ottenuto così il via libera per i funerali. La salma raggiungerà la chiesa di Santa Maria Maggiore di Nocera Inferiore giovedì 6 agosto alle ore 9, mentre alle 11 inizierà il rito funebre. Archiviato il giorno più triste per parenti e amici, toccherà poi alla magistratura fare luce su una vicenda in gran parte ancora da chiarire.

Quel che è certo è che Luigi Esposito è stato ucciso in maniera brutale e poi dato alle fiamme: il corpo era letteralmente irriconoscibile, al punto che per la conferma dell'identità c'è voluta la prova del dna, prelevato da una delle sorelle, arrivata diversi giorni dopo il ritrovamento del corpo. In carcere per questo omicidio c'è un cittadino tunisino, che avrebbe confessato agli inquirenti di essere il responsabile. In casa sua trovati anche un anello, una carta di credito prepagata ed un cellulare, tutti di Luigi Esposito. Eseguita nei giorni scorsi anche l'autopsia sul corpo martoriato del giornalista salernitano: solo dopo è arrivato il via libero per i funerali. Stando alle prime indiscrezioni, la vittima era ancora vivo quando è stata data alla fiamme, con la morte che sarebbe giunta per asfissia. Si continua a indagare sui moventi, che l'uomo avrebbe fornito agli inquirenti ma tuttora al vaglio: quel che è certo è che i due si conoscessero, e che Luigi Esposito non temeva un'aggressione da parte del reo confesso. L'omicidio sarebbe scaturito forse in seguito ad una lite per motivi personali tra i due.