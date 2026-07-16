Un proiettile in una busta recapitato alla Procura di Nocera Inferiore: indagini in corso

La busta contenente in proiettile è stata rinvenuta all’atto dello smistamento della posta. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la Procura di Napoli.

Il Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore

Grave atto intimidatorio alla Procura di Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, alla quale è stato recapitato un proiettile di pistola, contenuto in una busta; la scoperta è avvenuta nelle scorse ore, all'atto dello smistamento della posta. Di quanto accaduto è stato immediatamente informato il procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera, guidati dal capitano Alessio Conte, che hanno posto sotto sequestro il proiettile e la busta nella quale era contenuto.

Sul materiale sequestrato, poi, sono stati eseguiti gli opportuni rilievi da parte della Scientifica dell'Arma dei carabinieri, nella speranza che si potessero trovare elementi utili – impronte digitali o tracce di Dna – all'identificazione del mittente della busta contenente il proiettile. Configurandosi una potenziale minaccia ai danni di magistrati del distretto di Salerno, inoltre, il fascicolo di indagine è passato, per competenza, alla Procura della Repubblica di Napoli, a cui spetta ora il compito di fare piena luce sul grave atto intimidatorio ai danni della Procura di Nocera Inferiore. Nonostante l'accaduto, nella giornata di ieri il lavoro all'interno del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore è proseguito senza interruzioni.