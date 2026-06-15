È napoletano il campione di Pokémon: Francesco Pio Pero vince il titolo a New Orleans

Il napoletano Francesco Pio Pero, nickname Cicciott, vince il NAIC 2026 a New Orleans, negli Stati Uniti d’America. Ad agosto i Mondiali a San Francisco.

Francesco Pio Pero solleva il trofeo del NAIC 2026

Arriva da Napoli il vincitore del North American International Championship 2026 di Pokemon: è Francesco Pio Pero, conosciuto come Cicciot. La vittoria è arrivata nella notte, nella finalissima contro lo spagnolo Eric Rios giocatasi a New Orleans, negli Stati Uniti d'America. Prove generali per il Mondiale che si disputerà in California, a Los Angeles, tra il 28 ed il 30 agosto prossimi. Per Francesco Pio Pero anche la rivincita sullo spagnolo, che un anno fa lo sconfisse per 2-0 proprio in finale. Stavolta ad imporsi è stato lui per 2-1, dopo aver perso il primo match. Per lui anche il montepremi di 15mila dollari riservato al vincitore.

Non una sorpresa l'allenatore di Pokémon partenopeo: Cicciot, che gareggia per il Team Aqua Asd, squadra esportiva di Pokémon competitivo fondata da Francesco Pardini, è infatti l'unico player al mondo ad aver raggiunto la top cut in tutti e tre i tornei internazionali già lo scorso anno, e si candida insomma ad incrementare ulteriormente il suo palmarés. Vincitore della categoria Masters della VGC, ovvero la sezione dedicata a chi gioca a Pokémon non con le carte fisiche (TCG) ma con quelle virtuali, il suo successo è diventato subito virale sui social. La finale è stata trasmessa questa notte sui principali canali tematici e da molti streamer che da anni sono punto di riferimento del mondo Pokémon: tra questi, Francesco Cilurzo, noto come Cydonia, che dalle 22 ha ospitato sui suoi canali la diretta della finalissima assieme ad altri ospiti, tra cui l'illustratrice Roberta Sorge, nota come Ckibe, anche lei content creator e punto di riferimento del mondo Pokémon in Italia, che nel 2020 divenne la prima italiana ad essere scelta come ambasciatrice di Twitch.