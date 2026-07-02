Clemente Mastella: “Chiedo a tutti di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”

Le parole del primo cittadino sannita durante le celebrazioni della patrona di Benevento. “Lei si è rivolto a quelli che sono malati”, ha detto al vescovo Autuoro, “anche io lo sono, spero di farcela. Pregate per me”.

Clemente Mastella

"Sto male, pregate per me". Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha spiazzato tutti: poche parole, rotte dall'emozione, nel giorno della festività della Madonna delle Grazie, ed un lungo applauso di incoraggiamento dopo qualche attimo di silenzio e di sconcerto da parte dei presenti. Nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio, il primo cittadino beneventano ha così rivelato le sue attuali condizioni di salute, rivolgendosi al nuovo arcivescovo di Benevento, monsignor Michele Autuoro. "Lei si è rivolto a quelli che sono malati", ha detto Mastella, "Anche io lo sono. Spero di farcela, grazie a tutti, pregate per me".

In lacrime, con il volto stanco ma determinato, l'annuncio di Mastella ha spiazzato tutti i presenti che, dopo qualche momento di sorpresa, si sono lasciati andare ad un lungo e profondo applauso di incoraggiamento verso il primo cittadino sannita. Immediate le prime reazioni anche dal mondo della politica. "Tutto il mio partito si stringe intorno all'amico Clemente Mastella", scrive sui social il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, "Sono certo che supererà i suoi problemi. È un leone, un grande combattente e un uomo generoso a cui vogliamo un gran bene". "Vedendolo in gran forma sono dolorosamente stupito delle parole odierne di Mastella", il commento del presidente della Dc e deputato di Fratelli d’Italia, Gianfranco Rotondi. "naturalmente pregherò per lui, ma ho fiducia anche nella sua scorza dura, avrà ragione del male, quale che esso sia".

Ex ministro e parlamentare di lunga data, attualmente Clemente Mastella è il sindaco di Benevento, la città sannita ascesa in epoca romana prima e longabarda dopo, prima di entrare a far parte dello Stato della Chiesa fino all'Unità di Italia. Mastella, che a febbraio ha compiuto 79 anni, pochi giorni fa aveva festeggiato anche i cinquant'anni in politica.