Mons. Michele Autuoro nominato Arcivescovo Metropolita di Benevento da Papa Leone XIV

Mons. Michele Autuoro

Papa Leone XIV ha nominato Arcivescovo dell’Arcidiocesi Metropolitana di Benevento S.E. Mons. Michele Autuoro: la nomina è stata letta, in Cattedrale, dall’amministratore diocesano Mons. Francesco Iampietro. La sede infatti è vacante da gennaio, dopo che il predecessore, monsignor Felice Accrocca, era stato nominato arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Il nuovo Arcivescovo metropolita farà ingresso nell’Arcidiocesi di Benevento nel pomeriggio di domenica 28 giugno 2026, primi vespri dei Santi Pietro e Paolo.

"Giungo in mezzo a voi in punta di piedi, per conoscere, amare e servire questa Chiesa particolare, Sposa di Cristo, che il Successore di Pietro mi affida perché me ne prenda cura con cuore di padre e di pastore": queste le prime parole dell'Arcivescovo dopo la nomina, "Avverto tutta la povertà dei miei limiti e l'inadeguatezza della mia persona dinanzi all'altezza del ministero ricevuto; tuttavia, confido pienamente nella misericordia del Signore. Con il cuore colmo di gratitudine al Signore Risorto, che incessantemente ama, custodisce e guida la Sua Chiesa, mi rivolgo per la prima volta a voi, amato Popolo di Dio che è in Benevento. Con profonda riconoscenza filiale verso il Santo Padre, Papa Leone XIV, che mi ha chiamato a essere vostro Pastore, accolgo con trepidazione e fiducia la missione che m viene affidata. Vengo a voi nella gioia del Vangelo e con l'animo dell'umile servo della Vigna del Signore, desideroso di spendere la mia vita per voi e con voi, al servizio di Cristo e della sua Chiesa", ha concluso mons. Autuoro.

Nato il 27 dicembre 1966 a Procida, ha frequentato il Seminario Arcivescovile di Napoli a Capodimonte ed è stato ordinato sacerdote il 19 maggio 1991 per l’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli. Nel suo lungo curriculum, tanti incarichi: Assistente diocesano ACR (1991-1994); Animatore in Seminario a Capodimonte (1993-2000); Parroco a S. Maria delle Grazie e S. Leonardo a Procida (2000-2009); Direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano (2007); Parroco di S. Maria della Mercede a Chiaia (2009-2012); Direttore dell’Ufficio Missionario CEI e della Fondazione Missio (2013-2018); Amministratore Parrocchiale di San Marco di Palazzo e Immacolata a Pizzofalcone (dal 2018); Rettore del Seminario Arcivescovile di Napoli a Capodimonte (dal 2019). Infine, il 27 settembre 2021 è stato nominato Vescovo titolare di Passo Corese e Ausiliare di Napoli (Italia), ricevendo la consacrazione episcopale il 31 ottobre successivo. Ed oggi, la nomina ad Arcivescovo Metropolita di Benevento.