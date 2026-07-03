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Napoli Afragola, da sabato 4 i treni regionali fermano alla stazione alta Velocità: 70 corse al giorno

Attivate anche le stazioni di Acerra, Valle di Maddaloni e Dugenta-Frasso Telesino. Bus sostitutivi tra Casalnuovo e Afragola.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Un treno regionale di Trenitalia
Un treno regionale di Trenitalia

Dal 4 luglio, i treni del Regionale Trenitalia si fermano alla stazione Napoli – Afragola. Fino ad oggi, infatti, la stazione era servita solo dai treni ad Alta Velocità, ed invece adesso unirà il traffico locale con quello delle Frecce, permettendo migliori collegamenti da e per il resto d'Italia. Sono tre le linee interessate: Napoli-Caserta via Cancello, Napoli-Vairano-Cassino e Napoli-Campi Flegrei-Caserta-Capua. Sono 70 i treni che si fermeranno nei soli giorni feriali, per un totale di 56mila posti garantiti, mentre nei festivi saranno 23 treni e 18mila posti circa. Un'innovazione che, in vista anche della nuova tratta ad alta velocità Napoli-Bari, permetterà un'interconnessione migliore.

Non è l'unica novità annunciata da Trenitalia: sempre da sabato, entrano in funzione anche le stazioni di Acerra, Valle di Maddaloni e Dugenta-Frasso Telesino. Restano invece da attivare, in una fase successiva che al momento non ha ancora una data, le fermate di Casalnuovo e Afragola-Centro Commerciale. Al momento, è previsto un bus sostitutivo tra Casalnuovo ed Afragola, con 112 corse al giorno. Per i pendolari della linea Caserta-Napoli e per chi da Acerra o Valle di Maddaloni oggi deve raggiungere in auto la stazione più vicina, il cambio orario diventa operativo da domani. Sempre da domani sarà attiva anche l'alta velocità tra Napoli e Lecce passando per Bari, che abbatteranno ulteriormente i tempi di percorrenza dal capoluogo campano a quello salentino: circa cinque ore, con l'obiettivo di scendere ulteriormente nei prossimi anni ed arrivare a percorrere Napoli-Bari in sole due ore.

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