De Gregorio via da Eav la prossima settimana: raggiunto l’accordo con la Regione Campania sul futuro di Circumvesuviana

Ieri l’ultimo incontro fra De Gregorio e Casillo e la decisione di mollare ed evitare di andare allo scontro con la giunta Fico.

Umberto de Gregorio, Mario Casillo, Pietro Diamantini

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L'ultimo incontro col vicepresidente della Regione e assessore ai Trasporti Mario Casillo c'è stato ieri mattina. Dopodiché Umberto de Gregorio ha evitato il tira-e-molla sul doppio incarico di presidente del CdA e direttore generale di Eav, la società di trasporti di Circumvesuviana, Circumflegrea, Cumana e MetroCampania Nord Est: lascia, dopo quasi undici anni, il quartier generale di Porta Nolana e l'incarico che all'epoca gli affidò Vincenzo De Luca. La prossima settimana ci sarà l'assemblea dei soci con la Regione e lì, in virtù del nuovo statuto strada libera per il varo della figura di un amministratore unico che sarà affidata da Pietro Diamantini, già direttore Business AV di Trenitalia.

Cosa ha chiesto De Gregorio per fare la valigia? L'onore delle armi, anzitutto, ovvero di poter spiegare lui cosa è stato fatto in un decennio di guida Eav. Sulle questioni economiche a quanto apprende Fanpage il prospetto legale della Regione Campania avrebbe convinto De Gregorio ad evitare un braccio di ferro. L'ormai manager uscente incassa la minima soddisfazione di un treno nuovo messo sui binari (su quaranta).

Resta lo stigma di «peggior ferrovia d'Italia» per la Circum, affibbiato ormai da quattro anni dal rapporto Pendolaria di Legambiente, nonché la lunga lista di lamentele dei pendolari, alle prese con un servizio al limite dell'accettabile. Ora tocca a Diamantini: è possibile che l'ex Trenitalia decida di proporre una propria squadra di fedelissimi per guidare l'azienda verso una nuova fase.