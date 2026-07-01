Caccia al nuovo manager della sanità in Campania: la giunta Fico proroga Trama ma apre la corsa

Dopo il pensionamento di Antonio Postiglione, continua la fase di proroga nelle mani di Ugo Trama. Ma Palazzo Santa Lucia prepara un interpello per un nuovo dirigente.

Ugo Trama e Roberto Fico

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La Regione Campania mette in moto la macchina per scegliere il nuovo timoniere amministrativo della sua sanità. Ieri la giunta guidata da Roberto Fico ha approvato all'unanimità la delibera che fissa i requisiti e i criteri con cui sarà selezionato il prossimo Direttore Generale della Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, uno dei posti più pesanti dell'intera amministrazione regionale.

La mossa nasce da una necessità concreta: l'attuale responsabile, Antonio Postiglione, è andato in pensione nei fatti a febbraio, ma formalmente solo pochi giorni fa. Fico (che è anche assessore alla sanità) ha anzitutto prorogato la reggenza al dirgenteUgo Trama ma ha poi dato mandato alla Direzione Generale Risorse Umane di avviare l'interpello, ovvero l'avviso pubblico con cui si raccoglieranno le candidature.

Il punto politicamente più nitido riguarda la platea dei candidati. La delibera stabilisce una gerarchia precisa: l'incarico andrà in via prioritaria a un dirigente di ruolo già interno alla giunta. Solo se all'interno non emergesse una professionalità adeguata, si potrà guardare a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o a candidati esterni di comprovata qualificazione. E a parità di giudizio, la preferenza è per chi arriva dal pubblico, una linea già tracciata da due delibere del 2025 e ribadita ora.