Laurea, cinque anni di esperienza, competenze economiche: i requisiti del nuovo manager Sanità in Regione Campania

Giunta Fico fissa i requisiti per il nuovo DG Sanità Campania: laurea sanitaria/giuridico-economica, 5 anni da dirigente apicale.

Roberto Fico

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Come riportato ieri da Fanpage, la giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico ha approvato la delibera che fissa i requisiti per la selezione del nuovo Direttore Generale della Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, e ha contestualmente prorogato la reggenza della Direzione al dirigente Ugo Trama, in attesa della conclusione della procedura di interpello, necessaria dopo il pensionamento di Antonio Postiglione.

Il testo della delibera, consente di ricostruire con maggiore precisione il perimetro dei requisiti su cui la commissione di valutazione dovrà muoversi. Per accedere alla selezione sarà necessaria una laurea in ambito medico-sanitario, di management sanitario, giuridico-economico, oppure in ingegneria gestionale o aziendale.

È richiesta inoltre un'esperienza dirigenziale apicale di almeno cinque anni nella guida di apparati complessi del comparto sanitario, amministrazioni statali competenti in materia di salute, Regioni, enti del Servizio Sanitario Regionale o Nazionale, strutture sanitarie pubbliche o private di rilevante dimensione, oppure, in alternativa, in ruoli dirigenziali apicali di complessità organizzativa, gestionale e finanziaria assimilabile anche in amministrazioni non sanitarie.

A questo si aggiunge la richiesta di una competenza specifica comprovata in almeno uno tra questi ambiti: governance economico-finanziaria dei sistemi sanitari complessi, programmazione e riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, gestione dei processi di trasformazione organizzativa e tecnologica del sistema sanitario.

Tra i criteri di valutazione comparativa demandati alla commissione, il testo della delibera indica esplicitamente come competenza essenziale quella nel governo economico-finanziario dei sistemi sanitari complessi «nell'attuale fase successiva all'uscita dal piano di rientro», la stagione di risanamento dei conti sanitari regionali chiusa negli anni scorsi.