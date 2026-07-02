L’ultima truffa per i mezzi pubblici, finti sms ed email per rubare soldi ai viaggiatori: allarme di Anm a Napoli

I consigli di Anm per proteggersi dalle truffe online dopo i casi di sms ed email falsi con i loghi di aziende di trasporti pubblici a Roma e Milano e richieste di soldi.

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Finti sms, messaggi Whatsapp ed email con la richiesta di soldi da parte delle aziende di trasporto. L'Anm, la società di bus e metro a Napoli, mette in guardia i viaggiatori, dopo i casi dell'Atac di Roma e del'Atm di Milano. "Negli ultimi mesi – afferma l'azienda della mobilità napoletana – si sono moltiplicati, anche nel settore del trasporto pubblico, i tentativi di truffa online. Questi raggiri cercano di spingere gli utenti a effettuare pagamenti non dovuti o a fornire dati personali e bancari su siti web falsi". A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, i Servizi Informativi di Anm sarebbero stati allertati di alcune truffe che si sarebbero verificate in Atac a Roma e in Atm a Milano. Ma, al momento, in Anm, non ci sarebbero stati ancora attacchi di questo tipo. Da qui la decisione di fare una campagna di informazione preventiva rivolta all'utenza, per proteggerla da queste odiose frodi online. "

"Bisogna fare tutto il possibile per la sicurezza dei viaggiatori contro le truffe online – commenta Aniello Esposito, presidente della commissione Mobilità e Trasporti – La campagna di sensibilizzazione di Anm è una decisione di buon senso, a tutela dell'utenza che ogni giorno usa i mezzi pubblici a Napoli, soprattutto quella più fragile come gli anziani, che possono essere più vulnerabili rispetto a questi messaggi fraudolenti".

I consigli di Anm contro le truffe online

Anm ha stilato un elenco di consigli per evitare di restare vittime di raggiri online o tramite smartphone: "ANM non ti chiederà MAI di inserire dati sensibili o effettuare pagamenti d'urgenza tramite SMS, e-mail o WhatsApp – si legge nel decalogo – Come riconoscere un messaggio falso? Diffida sempre di comunicazioni che:Richiedono di cliccare con urgenza su un link per evitare multe o blocchi del servizio.Segnalano finti problemi con abbonamenti, biglietti o parcheggi.Chiedono di inserire dati della carta di credito o credenziali di accesso.Provengono da numeri o indirizzi email non ufficiali. Cosa fare se ricevi un messaggio sospetto? NON cliccare su alcun link. NON inserire i tuoi dati personali o bancari. Segnala l'accaduto ad ANM o alle autorità. Verifica le informazioni solo sui nostri canali ufficiali".