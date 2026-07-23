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Perde il controllo della moto e sbatte contro un albero, muore a 65 anni a Casamicciola Terme

L’incidente lungo via Castiglione: l’impatto è stato fatale, l’uomo è deceduto poco dopo in ospedale al Rizzoli di Lacco Ameno. Indagano i carabinieri.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Un uomo di 65 anni è morto dopo essere finito col proprio scooter contro un albero a Casamicciola Terme, sull'Isola d'Ischia. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, lungo via Castiglione, il lungo viale alberato che collega via Salvatore Girardi con via Baldassare Cossa, nella zona dell'isola ai piedi di Monte Rotaro, l'antico vulcano ischitano. La vittima è un 65enne del posto che, per causa ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del proprio T Max Yamaha andando a sbattere contro un albero.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi ed i carabinieri: l'uomo è stato portato di corsa all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dove purtroppo è deceduto dopo dopo. La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l’autopsia, mentre il mezzo su cui viaggiava è stato sequestrato. Le indagini dei carabinieri cercheranno di fare luce su questa vicenda: si cercano anche eventuali telecamere in zona che possano aver ripreso qualche fase dell'incidente e capire come l'uomo abbia improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo.

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