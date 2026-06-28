Scontro all’alba in via Stadera, muore un automobilista di 72 anni: patente ritirata a un 19enne

Le due auto si sono scontrate all’altezza del civico 62. Il giovane alla guida della Panda è sotto accertamenti per alcol e droga.

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Un uomo di 72 anni è morto questa mattina, domenica 28 giugno, in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Stadera all'altezza del civico 62, nel tratto che collega Napoli a Casoria. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 6.30. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 600 condotta dalla vittima, che procedeva in direzione Napoli, sarebbe stata impegnata in una manovra di inversione di marcia quando è entrata in collisione con una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 19 anni. L'impatto ha coinvolto la parte anteriore della Panda e la fiancata laterale sinistra della 600. Le cause sono in corso di accertamento.

Il 72enne è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Il conducente della Panda è stato sottoposto agli accertamenti per verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica da alcol e droga. Nei suoi confronti è scattato l'immediato ritiro della patente di guida. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro giudiziario.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli della U.O. San Lorenzo, coadiuvati dal personale del Reparto Infortunistica Stradale per i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione della dinamica. La salma è stata posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'esame autoptico. Per accertare responsabilità e dinamica del sinistro, gli inquirenti stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.