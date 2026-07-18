Scontro frontale sulla Fondo Valle Sele a Caposele, muore un uomo: statale chiusa per ore

L’incidente sull’arteria che collega l’Alta Irpinia al Salernitano. Sul posto carabinieri, Vigili del Fuoco e Anas. Indagini in corso sulla dinamica.

Due auto che si vengono incontro sulla Fondo Valle Sele, poi l'urto frontale che non lascia scampo. È il bilancio di un uomo morto quello dell'incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale, nel territorio di Caposele, in provincia di Avellino.

La vittima viaggiava a bordo di una delle due vetture. Lo schianto è avvenuto contro un'altra auto che procedeva in direzione opposta. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'arteria è tra le più battute dell'Alta Irpinia: collega questa parte della provincia di Avellino al Salernitano ed è trafficata sin dalle prime ore del mattino, quando si registra il passaggio di pendolari e mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale Anas. I soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza la carreggiata, rimasta interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate ai militari dell'Arma. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'invasione della corsia opposta.