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Ischia, trovato il cadavere di un 47enne a Casamicciola Terme: potrebbe essere morto da giorni

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato a Casamicciola Terme. Si tratterebbe di un 47enne di origine polacca.
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A cura di Leonardo Pugliese
Il luogo del ritrovamento del corpo / Fanpage.it
Il luogo del ritrovamento del corpo / Fanpage.it

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi pomeriggio, 22 luglio, all'interno dell'ex Pio Monte della Misericordia di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Il corpo senza vita era adagiato in una zona di difficile accesso. Si tratterebbe di un 47enne di nazionalità polacca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Maria Funiciello, che hanno effettuato i rilievi e delimitato l'area. Non si esclude che possa trattarsi di un senza fissa dimora.

Il medico legale, intervenuto sul posto per un primo esame clinico esterno, non ha potuto stabilire con certezza l’ora e il giorno del decesso. Le condizioni del corpo lascerebbero tuttavia ipotizzare che la morte non sia recente. Soltanto gli ulteriori esami potranno fornire indicazioni più precise sia sulla causa sia sul momento in cui l’uomo ha perso la vita.

Nelle vicinanze sono stati recuperati i suoi effetti personali. Tra questi figurano numerosi medicinali e diverse prescrizioni mediche, elementi ora al vaglio degli investigatori. Da quanto emerso finora, l’uomo sarebbe stato in cura presso strutture sanitarie dell’Asl Napoli 2 Nord. La documentazione ritrovata potrebbe contribuire alla sua identificazione e alla ricostruzione degli ultimi giorni di vita. La salma sarà trasferita nelle prossime ore in ospedale per l'identificazione e per gli eventuali accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. Al momento restano ancora da chiarire sia le cause del decesso sia l'identità della vittima. L'ex Pio Monte è stato  utilizzato più volte negli anni come rifugio di fortuna da persone senza tetto. Il complesso è da tempo oggetto di segnalazioni per la presenza di accessi abusivi.

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