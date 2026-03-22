Accoltellati in pieno giorno in centro a Napoli: due uomini in ospedale
Domenica di sangue nel cuore di Napoli, dove nella mattinata odierna, 22 marzo, due uomini sono stati accoltellati. Da quanto si apprende, un uomo di 36 anni e un giovane di 21 anni – entrambi stranieri – mentre si trovavano in corso Garibaldi, nel centro della città, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, sarebbero stati avvicinati da altri extracomunitari, che li hanno aggrediti con dei coltelli, verosimilmente durante un tentativo di rapina.
I due uomini feriti sono stati soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini: il 36enne è stato colpito da un fendente alla mano, mentre il 21enne ha rimediato una ferita alla testa. Nessuno dei due è in gravi condizioni di salute: entrambi gli uomini, infatti, sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi.
Nell'ospedale del centro storico di Napoli sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno ascoltato le testimonianze dei due uomini feriti e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili dell'aggressione.