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Accoltellati in pieno giorno in centro a Napoli: due uomini in ospedale

Un 36enne e un 21enne sono stati ricoverati all’ospedale Pellegrini dopo essere stati accoltellati questa mattina in corso Garibaldi, in centro a Napoli.
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A cura di Valerio Papadia
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Domenica di sangue nel cuore di Napoli, dove nella mattinata odierna, 22 marzo, due uomini sono stati accoltellati. Da quanto si apprende, un uomo di 36 anni e un giovane di 21 anni – entrambi stranieri – mentre si trovavano in corso Garibaldi, nel centro della città, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, sarebbero stati avvicinati da altri extracomunitari, che li hanno aggrediti con dei coltelli, verosimilmente durante un tentativo di rapina.

I due uomini feriti sono stati soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini: il 36enne è stato colpito da un fendente alla mano, mentre il 21enne ha rimediato una ferita alla testa. Nessuno dei due è in gravi condizioni di salute: entrambi gli uomini, infatti, sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi.

Nell'ospedale del centro storico di Napoli sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno ascoltato le testimonianze dei due uomini feriti e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili dell'aggressione.

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