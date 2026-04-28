Villa Comunale di Napoli, il busto di Giosuè Carducci è a rischio crollo: chiuso il cancello 6, verifiche del Comune

Il busto a Carducci in Villa Comunale

Il Comune di Napoli dispone la chiusura del cancello numero 6 della Villa Comunale, in prossimità dello Chalet Blu, per consentire verifiche urgenti su un elemento monumentale ritenuto potenzialmente instabile. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani, l'ingegnere Paolo Cupo, riguarda nello specifico il busto dedicato al poeta Giosuè Carducci, primo italiano insignito del Premio Nobel per la Letteratura, realizzato dallo scultore e pittore Saverio Gatto nei primi del Novecento, collocato su piedistallo nelle immediate vicinanze dell’accesso.

La decisione arriva a seguito di una segnalazione al Servizio Edilizia Monumentale, che dovrà accertare la stabilità del manufatto. In via precauzionale, e nelle more degli accertamenti tecnici, l’amministrazione ha ritenuto necessario interdire il passaggio pedonale nell’area per garantire la sicurezza pubblica, stamane l'area era già perimetrata e su posto alcuni tecnici. La chiusura resterà in vigore fino al completamento delle verifiche e all'eventuale messa in sicurezza del busto. Il provvedimento è stato trasmesso, tra gli altri, all'assessorato competente, alla Municipalità 1, alla Napoli Servizi e agli uffici incaricati della vigilanza del parco. La situazione si inscrive in un degrado diffuso della Villa Comunale, lamentato ormai da anni da residenti e da cittadini utenti dello già scarsissimo verde tenuto in città.