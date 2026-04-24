Gli eventi in programma a Napoli per il 25 aprile 2026, Festa della Liberazione

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Tanti gli eventi in programma il 25 aprile in occasione della Festa di Liberazione a Napoli: dai musei agli spettacoli teatrali, dalle manifestazioni canore agli eventi di beneficenza, tanti gli appuntamenti in programma nel capoluogo partenopeo e molti di questi saranno gratuiti. Buone notizie insomma per turisti e cittadini che vorranno trascorrere il ponte in città.

Per l'intera giornata della Festa della Liberazione di sabato 25 aprile, tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Tra questi, il Mann (Museo Archeologico Nazionale), Castel Sant'Elmo, la Certosa e il Museo di San Martino, il Museo e il Real Bosco di Capodimonte, il Museo Pignatelli e naturalmente Palazzo Reale. Ma non solo monumenti: proprio al Mann, è aperta al pubblico (fino al 6 luglio) la mostra "Parthenope. La Sirena e la città", dedicata al mito della creatura alata che, secondo la tradizione, fu la "fondatrice" indiretta di Parthenope. Al Trianon invece alle 21 (ed in replica domenica alle 18), ci sarà un concerto di Raiz, i cui proventi andranno al reparto di senologia del Policlinico Gemelli di Roma. Sempre tra gli spettacoli, a Galleria Toledo andrà in scena "Dux in scatola – Autobiografia d’oltretomba di Mussolini Benito", alle 20.30 (e in replica domenica alle 18), con regia ed interpretazione di Daniele Timpano.

Alle 18.30, al Complesso Museale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini ci sarà una visita guidata nella storia: quando il 25 luglio 1578 il sarto Bernardo Giovino fondò a Napoli la stessa Arciconfraternita per accogliere coloro che si recavano in pellegrinaggio verso luoghi sacri passando o partendo da Napoli. Si potrà anche visitare la Chiesa del Settecento, il Coro della Santissima Trinità, e la Chiesa di Santa Maria Mater Domini. Sempre da domani 25 aprile, e fino al 30 maggio, al via anche la prima edizione della Primavera al Parco Borbonico, con sei concerti a ingresso libero e fino a esaurimento posti: nel giorno della Liberazione, concerto dedicato a Fabrizio Mandara e Roberto Murolo.