Mercatini e fiere di Pasqua 2026 di Napoli al centro storico e al Vomero: elenco di piazze, date e orari

Parte la Fiera di Pasqua 2026 a Napoli: mercatini fino al 13 aprile al centro storico e al Vomero. Le zone sono cambiate rispetto agli altri anni. I luoghi e gli orari degli stand.

Immagine di repertorio

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A Napoli tornano mercatini di Pasqua anche per il 2026. Nelle fiere si potranno trovare i prodotti tipici della Settimana Santa partenopea, dalla gastronomia, con tortani, casatielli e pastiere, all'artigianato locale e di qualità. L'evento si concluderà il 13 aprile. L'ingresso è gratuito. Per l'occasione la tipologia delle merci in esposizione è stata ampliata rispetto ai mercatini di Natale. Le zone dove sono, in parte, cambiate rispetto a quelle degli altri anni. Si potranno trovare i mercatini di Pasqua, come sempre, al centro storico, in particolare in piazza Dante, piazza Carità e piazza Mercato, oltre ad alcune strade nei pressi di via Toledo. Mentre al Vomero saranno solo in piazza degli Artisti. Nella zona di Chiaia e del Lungomare, i mercatini si troveranno in via Cesario Console e in piazza San Pasquale. Non sono stati riconfermati, invece, i mercatini di Santa Chiara, dove sono in corso lavori, e nelle Municipalità III Stella-San Carlo all'Arena e IV San Lorenzo, Vicaria, Poggiorale e Zona Industriale.

Dove trovare i mercatini di Pasqua 2026 al centro storico di Napoli

Al centro storico la Fiera di Pasqua dura due settimane (27 marzo-13 aprile). Sono stati allestiti 101 gazebo in diverse piazze e strade della II Municipalità Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto. L'orario di visita della fiera è dalle ore 8,00 alle 22,00. Con orario prolungato nei giorni di giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 24,00.

Ecco di seguito l'elenco di piazze e strade dove trovare i mercatini di Pasqua, tra parentesi è indicato il numero degli stand:

Piazza Dante (34)

Via Diaz (9)

Piazza Salvo D'Acquisto (18)

Piazza Mercato (30)

Via Cervantes (10)

In questi mercatini si troveranno diversi tipi di prodotti:

articoli della tradizione della festa in oggetto;

oggetti della tradizione napoletana;

artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, etc.);

prodotti dell'artigianato in genere;

antiquariato;

oggetti di collezione in genere frutto della produzione napoletana

Vietata la vendita di merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua; biglietti della lotteria, oroscopi; merci offensive al pubblico decoro; palloncini; merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi (abbigliamento, anche usato, accessori, tessuti, prodotti per la casa ed utensili, fiori); apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI); articoli casalinghi e utensili; oggetti preziosi; abbigliamento e gadget sportivi; libri in edizioni pubblicate da meno di 10 anni.

Le fiere di Pasqua al Vomero

Al Vomero i mercatini di Pasqua quest'anno si potranno trovare solo in piazza degli Artisti, dove ci saranno 25 stand dal 1 al 13 aprile. L'orario di visita è dalle ore 9,00 alle ore 21,00, tutti i giorni della settimana. In esposizione ci saranno i prodotti artigianali, frutto del proprio ingegno a tema pasquale e con spiccata territorialità.

Ecco di seguito i prodotti che si troveranno in esposizione negli stand:

articoli della tradizione della festa di Pasqua;

articoli oggetto della tradizione napoletana non seriali frutto del proprio ingegno a carattere artistico e creativo;

artigianato artistico (quali a titolo esemplificativo: ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, stoffa, feltro), antiquariato, collezionismo e vintage e caratterizzati da spiccata territorialità.

Non si troveranno, invece, merci facilmente infiammabili o esplosive, armi da fuoco o da taglio, munizioni, giocatoli da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua; biglietti della lotteria o oroscopi; merci offensive al pubblico decoro; palloncini; merci tipiche dei mercati settimanali o posti in vendita in essi (abbigliamento anche usato, accessori, tessuti, prodotti per la casa, utensili, fiori); apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV, HIFI); articoli casalinghi ed utensili; oggetti preziosi; abbigliamento e gadget sportivi; libri in edizioni pubblicati da meno di 10 anni.

Niente mercatini alla III e IV Municipalità

Alcune aree dove le fiere si sono svolte negli ultimi anni non sono state riconfermate per il 2026. Non ci saranno i mercatini di Pasqua nella III e IV Municipalità, dove erano stati allestiti negli ultimi 2-3 anni. Purtroppo, i risultati non sarebbero stati all'altezza delle aspettative, mentre la maggiore richiesta si è concentrata soprattutto sui mercatini del centro e del Vomero. A far propendere per non rinnovare il bando anche la mancanza di spazi adeguati dove poterli tenere, mentre in aree pure appetibili, come il Rione Sanità, le aree potenzialmente candidabili erano già affittate.