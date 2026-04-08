Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli, chiuso da 6 anni per lavori. L’inaugurazione sabato 18 aprile

Cittadini e turisti si apprestano a mettere nuovamente piede in una delle attrazioni più conosciute e suggestive di Napoli: il Cimitero delle Fontanelle al Rione Sanità, nel cuore della città, sta per riaprire i battenti in maniera permanente a quasi sei anni di distanza dalla sua chiusura, dovuta a lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione del sito, voluti dalla collaborazione tra il Comune di Napoli e la Cooperativa La Paranza. La riapertura del Cimitero delle Fontanelle è prevista per sabato 18 aprile, con una cerimonia alle ore 9 alla quale saranno presenti, oltre alla comunità del Rione Sanità, anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Mimmo Battaglia; la comunità si muoverà da Largo Totò e sfilerà fino all'ingresso del cimitero, per aprire simbolicamente e materialmente il sito, poi aperto ai visitatori fino alle ore 18.

La riapertura del Cimitero delle Fontanelle rappresenta un punto di arrivo dal forte valore simbolico per la città e la nostra Amministrazione. Sin dall'insediamento abbiamo lavorato affinché il sito, per troppi anni abbandonato e poi chiuso per mancata manutenzione, potesse svelarsi di nuovo ai napoletani e ai milioni di turisti che visitano Napoli tutto l'anno. Viene sperimentato, con lo strumento del partenariato pubblico-privato, un modello di gestione che valorizza il Cimitero, ne rispetta le diverse vocazioni e crea sviluppo sul territorio. Tutto il quartiere delle Fontanelle e l'intero Rione Sanità ne beneficeranno, anche perché sono in programma iniziative di rifacimento delle strade nonché una nuova rete di trasporti che renderanno la zona più accessibile" ha detto il sindaco Manfredi.

"In questi anni, la comunità del Rione Sanità ha avuto tempo e modi per riconoscersi nel processo di valorizzazione del patrimonio culturale e oggi è pienamente consapevole che prendersi cura del patrimonio culturale è una delle leve più potenti per rigenerare il tessuto sociale, rafforzare il senso di appartenenza e la coesione sociale ,educare alla bellezza e preservare la memoria collettiva. Questo, forse, è il risultato più importante costruito dalla nostra cooperativa in vent’anni: ci apprestiamo ad aprire il Cimitero delle Fontanelle non per la comunità, ma con la Comunità che è stata la prima protagonista del processo di cura e valorizzazione del sito" ha dichiarato Susy Galeone, presidentessa della Cooperativa La Paranza.