Domani scuole chiuse a Benevento per l’allerta meteo. A Napoli resteranno aperte

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha deciso di tenere chiuse le scuole domani, sabato 16 maggio, per l’allerta meteo prevista. A Napoli, invece, resteranno chiusi solo parchi, spiagge e cimiteri.

Resteranno chiuse, domani, sabato 16 maggio, le scuole a Benevento: in vista dell'allerta meteo prevista per tutta la giornata di domani, il sindaco Clemente Mastella ha firmato una apposita ordinanza, con la quale ha ritenuto opportuno, in vista delle criticità meteorologiche previste, chiudere le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Domani, infatti, come reso noto dalla Protezione Civile della Campania, su gran parte del territorio regionale è prevista un'allerta meteo gialla per temporali, accompagnati anche da forti raffiche di vento e da mare agitato lungo le coste. Con l'ordinanza, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto anche la chiusura della Villa Comunale e del cimitero.

Oggi un albero crollato a Benevento, chiuse due strade

Già nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio, il maltempo a Benevento ha provocato disagi. In particolare, il forte vento che ha sferzato la città, ha provocato la caduta di un albero di alto fusto all'interno del Campo Mellusi. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. I vigili del fuoco hanno controllato anche altri alberi presenti in città, evidenziando situazioni di possibile pericolo tra via Calandra e via Mustilli, determinando la chiusura anche di entrambe le strade, fino a cessate esigenze meteo.

A Napoli chiusi solo parchi, cimiteri e spiagge

Per quanto riguarda il capoluogo campano, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi non ha optato, al momento, per la chiusura delle scuole. Stando a quanto reso noto dall'amministrazione comunale partenopea, domani, in virtù dell'allerta meteo, resteranno chiusi i parchi cittadini, i cimiteri, le spiagge pubbliche e il Pontile di Bagnoli.