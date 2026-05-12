Giro d’Italia 2026, a Napoli scuole aperte il 14 maggio: nessuna ordinanza, gli istituti decideranno in autonomia

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Scuole aperte nella città di Napoli giovedì 14 maggio prossimo in occasione del Giro d'Italia 2026. Non ci sarà un'ordinanza comunale di chiusura dei plessi scolastici nel capoluogo partenopeo, a differenza di quanto accaduto in altri comuni come Palma Campania, Pomigliano d'Arco e Casoria, dove invece i sindaci hanno firmato la chiusura delle scuole. Ma gli istituti potranno decidere in autonomia se chiudere in anticipo. "Nessuna chiusura – conferma a Fanpage.it l'assessora alla Scuola, Maura Striano – Le scuole valuteranno in autonomia se prevedere una chiusura anticipata".

La corsa rosa che giovedì partirà da Paestum per la sesta tappa della 109esima edizione, dovrebbe arrivare a Napoli attorno alle 16,30. Il piano traffico partirà però molto prima. In particolare la Galleria della Vittoria sarà chiusa dalle 6,30 del mattino alle 18,30 del pomeriggio. Il resto del dispositivo, da Gianturco al Lungomare, fino a piazza del Plebiscito, dove c'è il traguardo, partirà alle ore 14,00, quando il grosso delle scuole – ad eccezione di quelle che fanno l'orario pomeridiano – dovrebbe essere già chiuso. Da qui, la decisione del Comune, alla luce anche di un confronto con la Prefettura di Napoli. Il problema principale, a quanto appreso da Fanpage.it, riguarda proprio la chiusura fin dal mattino della Galleria della Vittoria, che spezzerà in due la città. Questo potrebbe indurre diverse scuole del centro storico, in base alla provenienza della platea scolastica, ad anticipare l'orario di sospensione delle lezioni.

La nota del Comune a tutte le scuole di Napoli

Nella nota inviata oggi, 12 maggio, dall'assessora Striano alle dieci Municipalità, si legge: "In vista del passaggio del Giro d'Italia in città per il prossimo 14 maggio. Invito nell'ambito della piena autonomia organizzativa e gestionale a valutare l'eventuale opportunità di adottare misure di adeguamento dell'orario delle attività didattiche, ove ritenuto necessario in relazione alle limitazioni della circolazione e alle possibili ripercussioni sulla mobilità scolastica".

Savarese: "Chiedo chiusura anticipata per tutte le scuole"

"Chiedo la chiusura anticipata di tutte le scuole di Napoli – commenta Walter Savarese, consigliere comunale – In considerazione del fatto che mi stanno scrivendo tanti presidi, bisogna chiarire la situazione scuole in previsione del passaggio del giro d'Italia. Le scuole resteranno aperte ma per quanto concerne le scuole statali a decidere le misure idonee da adottare saranno i singoli dirigenti scolastici in piena autonomia secondo quanto emanato dal Comune nel piano traffico, mentre per quanto riguarda le scuole comunali le decisioni saranno prese dai direttori delle Municipalità, ovviamente sempre in ragione del piano traffico. Io ho intenzione di sollecitare la chiusura anticipata di tutti gli istituti scolastici a metà mattinata al fine di evitare che i ragazzi perdano un'intera giornata di lezione e al contempo ovviare alle difficoltà di circolazione determinate dalla chiusura di molte strade cittadine e dell'hinterland".