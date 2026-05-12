Omicidio a Napoli, Antonio Musella ucciso a colpi di pistola a Ponticelli

L’uomo è rimasto vittima di una sparatoria in via Cupa Vicinale Pepe. La vittima è Antonio Musella.

Immagine di repertorio

Omicidio nella notte a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Ucciso a colpi di pistola Antonio Musella, 51 anni, soprannominato "o' muccuso", ossia il moccioso. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un agguato avvenuto in via Cupa Vicinale Pepe, nei pressi del Lotto 6. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si sarebbe incrociata con i sicari mentre viaggiava nel suo furgone. Contro di lui sarebbero stati esplosi almeno 5 colpi. L'uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, dove sarebbe, però, deceduto, nonostante il tentativo del personale sanitario di salvargli la vita, dopo circa due ore.

Non si ferma l'escalation di violenza a Napoli iniziata nell'ultimo weekend, nel quale si sono registrati numerosi episodi di violenza efferata, non legati tra loro e di diversa matrice: un 32enne ucciso in una rissa a Porta Capuana. Un 48enne ferito a colpi di pistola in una gamba ai Quartieri Spagnoli. Un 14enne accoltellato in Piazza del Municipio. Una lunga scia di orrore, ferimenti e morte che sembra non fermarsi, nonostante il presidio rafforzato delle forze dell'ordine in città.

Agguato nel Lotto 6 di Ponticelli

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine. Indagini affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, guidata dal Questore Maurizio Agricola, intervenuta assieme agli agenti del commissariato Ponticelli e alle volanti dell’Ufficio prevenzione generale. La sparatoria, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta tra mezzanotte e l'una di oggi, martedì 12 maggio, nel Lotto 6 di Ponticelli, territorio conteso tra i clan De Luca Bossa-Minichini e De Micco.

Non è chiaro se l'uomo sia stato anche inseguito, prima di essere ucciso. Gli investigatori hanno trovato comunque fori di proiettili sulla parte anteriore del furgone, segno che la vettura deve essere stata investita da una raffica di colpi esplosa dai killer che probabilmente si trovavano di fronte. Non si esclude che possano avergli tagliato la strada. Ma saranno gli ulteriori approfondimenti balistici a fornire maggiori elementi. La polizia ha eseguito i rilievi del caso, mentre si stanno raccogliendo ulteriori indizi.