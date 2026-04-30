Ischia, uomo trovato gravemente ferito nella zona portuale: la moglie morì a ottobre nello stesso posto

Lo hanno trovato gravemente ferito nello stesso posto dove, appena sei mesi fa, era morta la moglie: l'uomo è ora in ospedale, in condizioni serie, ma cosciente e non in pericolo di vita. La vicenda è accaduta sull'Isola di Ischia, nella zona della Pagoda. Ad accorgersi di lui alcuni passeggeri di un aliscafo arrivato da Napoli nel porto ischitano, che hanno avvertito subito i soccorsi. Sul posto anche i carabinieri per le indagini. L'uomo avrebbe raccontato di essere scivolato, ma i Militari dell'Arma stanno verificando tutti i dettagli.

La moglie, ucraina di 57 anni, fu trovata morta proprio nell'area portuale del comune ischitano, ai piedi di una terrazza panoramica: sul cadavere non erano presenti segni di violenza, e gli inquirenti fin dal principio ne attribuirono le cause ad un gesto volontario oppure ad un incidente. Il marito, trovato ieri gravemente ferito nella stessa zona, probabilmente in seguito ad una caduta, ha spiegato ai soccorritori di essere scivolato accidentalmente. Una coincidenza sulla quale i carabinieri di Ischia, guidati dal capitano Giuseppe Giangrande, stanno cercando di fare chiarezza. Nessuna ipotesi è attualmente esclusa: sul posto sono in corso i rilievi da parte dei militari dell'Arma sia per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, sia per verificare possibili collegamenti con l'episodio di ottobre, nel quale perse la vita la moglie dell'uomo, ora in ospedale al Rizzoli in condizioni seria ma cosciente e non in pericolo di vita.