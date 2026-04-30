Francesco Sessa ucciso a Ibiza: arrestato presunto assassino, è un 45enne di Avellino

La Guardia Civil ha arrestato un 45enne di Avellino: è accusato di avere ucciso ieri con una coltellata Francesco Sessa, 35 anni, a Ibiza, in Spagna.

C'è un arresto per l'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne originario di Pagani (Salerno) ucciso ieri pomeriggio, 29 aprile, a Ibiza; la Guardia Civil, dopo alcune di ricerche, ha bloccato un uomo accusato di essere responsabile dell'aggressione mortale; si tratta, riporta la stampa locale, di un 45enne originario di Avellino, bloccato ieri sera. In queste ore la madre del 35enne sta raggiungendo Ibiza. Gli amici del ragazzo ucciso hanno lasciato un mazzo di rose bianche e candele nel punto di via Alzines dove è stato colpito a morte.

Sessa, che da diversi anni viveva nelle Baleari e lavorava in una pizzeria del luogo, è stato colpito a morte intorno alle 16.30 di ieri in Calle Alzines, a Platija d'en Bossa, una delle zone turistiche maggiormente frequentate dell'isola spagnola. Alcuni testimoni avevano parlato di un litigio che avrebbe coinvolto almeno tre persone, tra cui la vittima; secondo i racconti, al vaglio della Guardia Civil, il responsabile avrebbe sferrato il fendente mortale nella parte sinistra del torace del 35enne e subito dopo si sarebbe allontanato sull'auto di un complice che lo aspettava poco distante. Il presunto responsabile, specifica "Diario de Ibiza", è stato individuato e bloccato intorno le 21.30 di ieri sera, poche ore dopo l'omicidio.

La Guardia Civil non ha, per il momento, fornito ulteriori dettagli sull'uomo arrestato e non è emerso il movente. La dinamica resta in fase di ricostruzione. La salma di Sessa, intanto, è stata sottoposta questa mattina all'autopsia; al termine degli accertamenti il corpo verrà rimpatriato per essere sepolto in Italia.