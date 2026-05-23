Agguato a Pianura, ferito a colpi di pistola il cognato del baby boss della paranza dei bambini

Il 37enne Emanuele Arillo ferito a colpi di pistola nella notte a Pianura, Napoli Ovest; è il cognato di Massimo Santagata, ritenuto a capo del gruppo di giovanissimi che aveva cercato di scalare le gerarchie criminali del quartiere.

Una pallottola lo ha raggiunto a un braccio, un'altra all'addome: è stato ricoverato, in prognosi riservata, Emanuele Arillo, 37enne di Pianura, periferia Ovest di Napoli, ferito a colpi d'arma da fuoco nella notte di oggi, 23 maggio; l'uomo è il cognato di Massimo Santagata, attualmente detenuto e ritenuto a capo del gruppo di giovanissimi che aveva tentato di scalare le gerarchie camorristiche del quartiere. Arillo sarebbe stato colpito mentre si trovava in auto in via Carrucci, nell'area ritenuta sotto l'influenza criminale del cartello Calone-Marsicano-Esposito, il clan da cui si era staccato il gruppo autonomo di Santagata dopo gli arresti.

Il 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è arrivato intorno all'1 di oggi al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, con due ferite da arma da fuoco, al braccio e all'addome. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel quale i medici hanno estratto un frammento di ogiva dall'intestino; dopo l'operazione è stato ricoverato, in codice rosso e in prognosi riservata. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bagnoli che, insieme ai militari della stazione Pianura, hanno raccolto nella notte i primi elementi.

L'agguato sarebbe avvenuto in via Jacopo Carrucci, la strada dove, nel 2021, è stato ucciso il 25enne Antonio Zarra, ritenuto non organico a nessun clan. Arillo sarebbe stato raggiunto dai sicari mentre si trovava nella sua Fiat Panda, si sarebbero avvicinati all'automobile e avrebbero aperto il fuoco mirando al corpo; sul posto i carabinieri hanno rinvenuto un bossolo all'altezza del civico 21 e alcune tracce di sangue. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche un collegamento con le dinamiche criminali del quartiere per il controllo delle piazze di spaccio, affare in cui, dopo gli arresti nei clan Carillo-Perfetto e Calone-Esposito-Marsicano, si era inserita la "paranza dei bambini" composta da giovanissimi e che sarebbe stata guidata da Santagata.