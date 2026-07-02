L’associazione di promozione sociale ruba l’energia elettrica: denunciato l’amministratore a Castel Volturno

Durante i controlli, i carabinieri hanno scoperto che anche un’abitazione privata rubava l’energia elettrica.

Controlli a tappeto dei carabinieri a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, nella mattinata di ieri, mercoledì 1° luglio, volti al contrasto del fenomeno degli allacci abusivi alla rete elettrica pubblica: al termine dei controlli, due persone sono state denunciate, in stato di libertà, per furto aggravato di energia elettrica.

In particolare, i militari della locale tenenza, unitamente al personale di E-Distribuzione Spa, hanno controllato la sede di un'associazione di promozione sociale della città: nel corso delle verifiche, i tecnici e i carabinieri hanno scoperto che gli uffici dell'associazione erano alimentati grazie a un allaccio abusivo alla rete elettrica; pertanto, l'amministratore dell'associazione, un uomo di 58 anni, è stato denunciato.

I carabinieri hanno controllato, inoltre, anche un'abitazione privata: anche in questo caso hanno accertato un allaccio abusivo direttamente alla rete elettrica pubblica, denunciando il proprietario, un uomo di 76 anni. In entrambi i casi, gli allacci abusivi sono stati interrotti, ripristinando così le condizioni di regolare erogazione del servizio. I carabinieri della tenenza di Castel Volturno, al termine dei controlli, hanno informato dell'accaduto la competente Autorità Giudiziaria, che coordina gli ulteriori sviluppi dell'indagine.