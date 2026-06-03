Denunciati per furto di corrente, mettono generatori abusivi: sanzionati bar e ristorante a Santa Lucia

I titolari di un bar e di un ristorante di Santa Lucia, a Napoli, sono stati denunciati per furto di energia elettrica e sanzionati per avere installato dei generatori senza autorizzazioni.

Erano stati denunciati per furto di energia elettrica perché dai controlli effettuati era emerso che i contatori elettrici erano stati manomessi e loro, dopo il distacco della fornitura, avevano "risolto" installando in strada dei generatori di corrente senza alcuna autorizzazione. Storia che arriva da Santa Lucia, nel centro di Napoli, e che vede protagonisti i titolari di un bar e di un ristorante, i cui impianti erano collegati direttamente alla rete pubblica.

Il primo controllo risale al 22 maggio scorso, quando i carabinieri della stazione di Chiaia, insieme a personale dell'Enel, hanno verificato che le due attività, entrambe su via Santa Lucia, erano collegate direttamente, bypassando il contatore e senza una rilevazione dei consumi. In altre parole, secondo gli accertamenti, il bar e il ristorante venivano alimentati attingendo dalla rete elettrica nazionale, gravando sugli impianti pubblici e al tempo stesso azzerando le spese. Per entrambi è scattata la denuncia con l'accusa di furto di energia elettrica.

Successivamente, però, a fornitura staccata, i due imprenditori hanno deciso di usare un generatore di corrente, che hanno installato un generatore di corrente sul suolo pubblico, nei pressi delle loro attività. Situazione denunciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che nei giorni scorsi è stato aggredito proprio mentre mostrava in video il generatore. Da qui il secondo controllo dei carabinieri, datato 1 giugno, svolto con la collaborazione dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale; al termine dei controlli entrambi i titolari sono stati sanzionati.