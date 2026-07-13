Napoli, lido e bar abusivi scoperti sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio: scatta il sequestro

Guardia Costiera, Polizia di Stato e Polizia Municipale hanno posto sotto sequestro decine di ombrelloni, lettini e sedie sdraio, mentre il gestore è stato denunciato. Nella stessa area, scoperto anche un chiosco bar abusivo.

Un vero e proprio stabilimento balneare completamente abusivo quello scoperto nella mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. I controlli, questa mattina, sono stati operati dai militari della Guardia Costiera di Napoli che, unitamente agli agenti del commissariato di San Giovanni a Teduccio della Polizia di Stato, degli agenti delle Unità Operative Tutela Edilizia Patrimonio e San Giovanni a Teduccio e del Servizio Logistica della Polizia Municipale, hanno posto sotto sequestro il lido abusivo.

Stando a quanto accertato nel corso dei controlli, lo stabilimento balneare abusivo sorgeva in un tratto demaniale marittimo, su una superficie di circa mille metri quadri di arenile, che era stata abusivamente occupata con 49 ombrelloni, 57 lettini e 161 sedie in plastica, che sono stati sequestrati. Il titolare dello stabilimento balneare abusivo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli sull'arenile di San Giovanni a Teduccio, inoltre, gli operatori hanno anche scoperto l'esistenza di un chiosco adibito a bar, grande circa 16 metri quadri, che era sprovvisto delle autorizzazioni alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande. L'operazione odierna si inserisce in una più ampia attività di contrasto all'occupazione illegittima di suolo pubblico marittimo messa in campo dall'Autorità Giudiziaria con la sinergia delle forze di polizia e delle istituzioni competenti.