Blackout al Borgo Santa Lucia a Napoli, anche la Regione Campania senza luce: arriva la power station

Ancora problemi con l’energia elettrica a Napoli; nelle ultime ore i disservizi hanno colpito Santa Lucia, coinvolgendo anche gli uffici della Regione Campania.

Ancora disagi a Napoli a causa delle interruzioni di energia elettrica dovute alle forti ondate di calore: oggi, mercoledì 1° luglio, un nuovo blackout ha riguardato il Borgo Santa Lucia, in prossimità del Lungomare cittadino. A partire già dalle prime ore della mattinata odierna, infatti, molte abitazioni private, ma anche tanti uffici che sorgono nella zona, sono stati colpiti da una massiccia interruzione di corrente elettrica, che ha riguardato anche Palazzo Santa Lucia, la sede della Regione Campania. Almeno fino alle ore 11.30 il blackout è stato totale; soltanto successivamente, infatti, sul posto è arrivata la power station di Enel, il generatore mobile che ha ripristinato la corrente elettrica nella zona, sopperendo ai disagi.

Nuove interruzioni si sono verificate, poi, anche intorno all'ora di pranzo. I tecnici stanno lavorando senza sosta per ripristinare in via definitiva il servizio e, come si legge sulla mappa delle disalimentazioni di energia elettrica presente sul sito del Gruppo Enel, la corrente dovrebbe essere ripristinata in zona intorno alle ore 19.

Da giorni i blackout stanno colpendo Napoli. Soltanto ieri, martedì 30 giugno, ad esempio, le interruzioni di energia elettrica hanno riguardato il Vomero, quartiere collinare della città. Anche in questa occasione, sul posto è stato necessario l'intervento di una power station per alimentare abitazioni, uffici ed esercizi commerciali, che durante la mattinata sono stati costretti a tenere le saracinesche abbassate. In via Tasso, oltre 2mila famiglie sono rimaste senza elettricità.