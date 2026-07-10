Un lido “abusivo” su Mappatella Beach, arrivano i carabinieri: due denunciati

Due napoletani affittavano ombrelloni, sedie, tavolini, il tutto senza autorizzazioni. Denunciati per occupazione del demanio pubblico.

Sedie e tavoli sequestrati dai carabinieri a Mappatella Beach

Ombrelloni, sedie, tavolini: c'era di tutto. Ma non l'autorizzazione. Per due napoletani di 47 e 57 anni è scattata così la denuncia per occupazione di demanio marittimo. I militari dell'Arma della stazione Napoli – Chiaia sono intervenuti, assieme a personale dell’unità operativa Chiaia della polizia municipale partenopea, nella cosiddetta Mappatella Beach, la spiaccio che si trova a ridosso della Rotonda Diaz, fino a qualche secolo fa isolotto di San Leonardo che lentamente si è ricongiunto con la terraferma al punto da essere oggi perfettamente inglobato nella nuova linea di costa.

Dagli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, è emerso che i due denunciati, entrambi napoletani, stessero noleggiando abusivamente attrezzature occupando così il suolo del demanio marittimo. Al termine dell'operazione, sono stati sequestrai tredici ombrelloni completi di supporto e tendaggio con diciassette aste d'acciaio, ventuno siede di plastica e sei tavolini. Sequestrato, infine, anche uno scooter che veniva utilizzato dai due per gli spostamenti. Per i due napoletani di 47 e 57 anni è scattata così la denuncia per occupazione di demanio marittimo: rischiano fino a sei mesi di arresto ed una pesante sanzione economica in caso di condanna. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni e si intensificheranno ulteriormente anche nei prossimi mesi, con l'avvicinarsi della Coppa America di Vela prevista nel Golfo di Napoli a partire dal 10 luglio 2027 ma che già da ottobre vedrà l'arrivo degli equipaggi per le prime regate e per "testare" il campo di gara in vista della grande competizione mondiale.