Tentano di truffare i frati del convento, due uomini e una donna denunciati in provincia di Avellino

I tre hanno chiesto soldi a due frati del convento di Forino, in Irpinia. I religiosi, però, hanno allertato i carabinieri, che hanno identificato e denunciato i soggetti.

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Anche i religiosi nel mirino dei truffatori in Campania, come testimonia l'episodio che arriva da Forino, nella provincia di Avellino, dove tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver tentato una truffa ai danni di due frati del Convento dei Padri Passionisti. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Forino, i tre soggetti – due uomini e una donna, di età compresa tra i 50 e i 75 anni – avrebbero chiesto ai due religiosi del denaro per conto di un'altra persona, al fine di rendere più credibile la loro richiesta.

I due frati, però, insospettiti dalle circostanze e ricordando i consigli dell'Arma dei carabinieri in materia di prevenzione alle truffe, non sono caduti nell'inganno: dopo aver messo in fuga i malintenzionati, i religiosi hanno richiesto l'intervento dei militari. Le indagini dei carabinieri, supportati dagli agenti della Polizia Municipale del vicino Comune di Contrada, hanno consentito di individuare i tre soggetti a bordo di un'automobile: fermati e identificati, i due uomini e la donna sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per tentata truffa in concorso.

L'episodio di Forino testimonia l'importanza della campagna di sensibilizzazione promosse dall'Arma dei carabinieri per consentire alla popolazione – soprattutto alle fasce più deboli, spesso vittime dei raggiri di malintenzionati – di avere gli strumenti necessari per riconoscere e sventare eventuali truffe.